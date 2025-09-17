Video
Gia cảnh khó khăn của nữ sinh Hà Nội bị xe bồn đâm tử vong

Gia đình nữ sinh lớp 10 thuộc diện khó khăn trong thôn, nhà dột nát nhiều năm mới vay mượn xây sửa, chưa trả hết nợ thì con gặp nạn.
