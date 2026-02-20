Những thuyền cá "khủng", con nào con nấy 5-10kg bày san sát dọc quốc lộ 24B qua xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) chờ bán cho khách du xuân. Mỗi thuyền cá có thể kiếm 8-10 triệu đồng/ngày.