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Georgina Rodríguez diện trang sức hạng sang tại Cannes 2026

Georgina Rodríguez - vị hôn thê của danh thủ Cristiano Ronaldo - gây choáng ngợp tại LHP Cannes 2026 với bộ trang sức kim cương và ngọc lục bảo trị giá hàng triệu USD.
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