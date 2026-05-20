Người đẹp thu hút truyền thông quốc tế khi tham dự buổi công chiếu bộ phim Fjord. Georgina Rodríguez lựa chọn chiếc đầm quây màu tím khói mang phong cách cổ điển và lãng mạn. Thiết kế tối giản giúp tôn trọn bộ trang sức nổi bật đến từ nhà kim hoàn Chopard.

Georgina Rodríguez gây chú ý tại LHP Cannes 2026 (Ảnh: Getty).

Theo thông tin từ Chopard, Georgina đeo bộ nữ trang gồm hơn 300 carat ngọc lục bảo và kim cương. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là chiếc vòng cổ chế tác từ vàng trắng 18K, đính 234,20 carat ngọc lục bảo cùng 57,44 carat kim cương. Thiết kế sở hữu viên đá trung tâm cỡ lớn nổi bật, tạo hiệu ứng sang trọng trên thảm đỏ.

Bên cạnh đó, người đẹp còn kết hợp đồng hồ vàng trắng 18K nạm 46,03 carat kim cương. Cả hai món trang sức đều thuộc bộ sưu tập Red Carpet Collection 2026 của Chopard - dòng thiết kế cao cấp được thương hiệu chế tác riêng cho mùa Cannes năm nay.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất trên tổng thể diện mạo của Georgina Rodríguez là chiếc nhẫn đính hôn gắn viên kim cương lớn. Nhiều chuyên gia trang sức quốc tế ước tính món phụ kiện này có giá khoảng 5 triệu USD. Georgina liên tục xuất hiện với chiếc nhẫn kể từ khi cô và Cristiano Ronaldo thông báo đính hôn vào tháng 8/2025.

Georgina Rodríguez có niềm đam mê lớn với kim cương và trang sức đá quý (Ảnh: IG).

Để làm nổi bật bộ trang sức, Georgina lựa chọn kiểu tóc gợn sóng cổ điển, vuốt lệch sang một bên. Người đẹp hoàn thiện diện mạo bằng phong cách trang điểm quyến rũ với lớp nền căng bóng, son nude và đôi mắt khói nhẹ.

Tạp chí thời trang Vogue đánh giá tổng thể tạo hình của Georgina Rodríguez vừa sang trọng vừa tinh tế, phù hợp với quy định hạn chế trang phục “hở bạo” được ban tổ chức Cannes áp dụng trong năm nay.

Ngoài thảm đỏ công chiếu phim, Georgina Rodríguez còn xuất hiện tại sự kiện Kering Women in Motion nằm trong khuôn khổ LHP Cannes 2026. Tại đây, cô tiếp tục thu hút sự chú ý khi diện trang phục khoét sâu kết hợp mái tóc giả màu bạch kim cá tính.

Không chỉ nổi tiếng với vai trò người mẫu, doanh nhân và bạn đời của Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez còn được xem là biểu tượng thời trang sở hữu niềm đam mê đặc biệt với kim cương và trang sức cao cấp.

Trong nhiều năm qua, cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế với những bộ nữ trang đắt giá đến từ các thương hiệu danh tiếng như Cartier, Chopard hay Bulgari. Phong cách của Georgina gắn liền với những chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, dây chuyền đính đá quý và đồng hồ xa xỉ trị giá hàng triệu USD.

Người đẹp cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh bộ sưu tập trang sức đồ sộ trên mạng xã hội trong các chuyến du lịch, sự kiện thời trang hoặc những buổi tiệc riêng cùng Cristiano Ronaldo. Các thiết kế cô lựa chọn thường mang vẻ đẹp cổ điển, nữ tính nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo dấu ấn trên thảm đỏ.

Theo truyền thông quốc tế, gu thẩm mỹ của Georgina Rodríguez chịu ảnh hưởng mạnh từ phong cách sang trọng cổ điển pha trộn tinh thần quyến rũ kiểu Địa Trung Hải. Thay vì chạy theo các xu hướng quá phá cách, cô ưu tiên những món trang sức có giá trị chế tác cao và mang tính biểu tượng.

Kim cương, đồng hồ cao cấp là những món phụ kiện yêu thích của Georgina Rodríguez (Ảnh: IG).

Không chỉ xem trang sức là phụ kiện thời trang, Georgina Rodríguez còn coi đó là dấu mốc cho hành trình thay đổi cuộc đời. Trước khi trở nên nổi tiếng toàn cầu, cô từng làm việc tại một cửa hàng thời trang ở Madrid (Tây Ban Nha). Georgina nhiều lần chia sẻ rằng cô trân trọng những gì mình đang có sau nhiều năm nỗ lực.

Niềm yêu thích kim cương và đá quý cũng giúp Georgina trở thành gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang và sự kiện xa xỉ quốc tế. Mỗi lần xuất hiện, cô đều thu hút truyền thông nhờ phong cách sang trọng cùng những món trang sức nổi bật được phối hợp tinh tế với các thiết kế may đo cao cấp.

Bên cạnh hình ảnh hào nhoáng, Georgina Rodríguez còn xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua mạng xã hội và các chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống riêng. Trong đó, bộ sưu tập túi xách, đồng hồ và trang sức xa xỉ của cô luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Georgina Rodríguez hiện sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD (Ảnh: IG).

Georgina Rodríguez hiện được nhiều chuyên trang quốc tế ước tính sở hữu khối tài sản khoảng 10-12 triệu USD, chủ yếu đến từ hoạt động người mẫu, quảng cáo thương hiệu, mạng xã hội và chương trình truyền hình thực tế riêng.

Một số trang phân tích mạng xã hội như NetWorthSpot đưa ra con số cao hơn, thậm chí khoảng 84 triệu USD nếu tính thêm giá trị thương hiệu cá nhân và doanh thu tiềm năng từ nền tảng số.

Dù tài sản cá nhân ở mức hàng chục triệu USD, Georgina Rodríguez vẫn sở hữu phong cách sống xa xỉ nhờ cuộc sống bên cạnh Cristiano Ronaldo - cầu thủ có khối tài sản được truyền thông quốc tế ước tính vượt 1 tỷ USD.