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Gay cấn các trận đấu vật trong khuôn khổ lễ hội Đền Vua Mai

Giải vật phong trào trong khuôn khổ lễ hội Đền Vua Mai (xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) có sự tham gia của đông đảo đô vật, thu hút hàng nghìn khán giả xem và cổ vũ.
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