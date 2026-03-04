Nữ đô vật trật khớp tay khi tham gia sới vật phong trào

Đấu vật là môn thể thao truyền thống được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội Đền Vua Mai (xã Vạn An, tỉnh Nghệ An), diễn ra trong các ngày 13-15 tháng Giêng hằng năm. Năm nay, lần đầu tiên UBND xã Vạn An đưa vào sử dụng sới vật được xây dựng bằng nguồn vận động xã hội hóa, đảm bảo quy chuẩn quốc gia với sức chứa khoảng hơn 2.000 khán giả.

Gay cấn các trận đấu vật trong khuôn khổ lễ hội Đền Vua Mai (Video: Hoàng Lam).

Vua Mai Thúc Loan (còn gọi là Mai Hắc Đế) có công đánh đổ ách đô hộ nhà Đường bằng cuộc khởi nghĩa Hoan Châu năm 713. Sau khi lên ngôi vua, hằng năm vào mùa xuân, vua Mai cho các vùng tổ chức thi vật, chọn lấy những đô vật khỏe mạnh, bổ sung cho đội quân tiên phong. Đấu vật từ đó trở thành một tập quán trong các kỳ hội làng, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân xứ Nghệ.

Trong lễ hội Đền Vua Mai hằng năm, trừ trường hợp bất khả kháng, giải vật truyền thống được tổ chức, thu hút đông đảo đô vật chuyên và không chuyên tham gia.

Sới vật tại lễ hội Đền Vua Mai được mở cửa tự do, bất kỳ ai có tinh thần thượng võ đều có thể lên đài thi đấu. Mặc dù là giải đấu phong trào, phần thưởng mang tính tượng trưng, đô vật phần lớn là nghiệp dư nhưng các trận đấu diễn ra hết sức gay cấn, kịch tính, chuyên môn khá cao.

Trận đấu giữa đô vật 15 tuổi và đô vật 18 tuổi (người nằm) diễn ra hết sức gay cấn. Trước đó, đô vật 15 tuổi đã "hạ đo ván" một đô vật gần 30 tuổi. Các đòn tấn công, kẹp cổ, khóa tay... của 2 đô vật liên tục bị đối phương hóa giải. Nếu như đô vật 15 tuổi có ưu thế về sức khỏe và sức bền thì đô vật 18 tuổi thiên về chiến thuật, thi đấu khôn ngoan.

Trận đấu giữa 2 đô vật nêu trên diễn ra trong khoảng 20 phút giằng co bất phân thắng bại, ban tổ chức quyết định trao phần thưởng cho cả 2 đô vật.

Giải vật truyền thống tại lễ hội cũng thu hút sự tham gia của nhiều chị em. Công tác chuẩn bị cho đô vật nữ được ban tổ chức đặc biệt lưu tâm nhằm tránh các tình huống hớ hênh có thể xảy ra khi chị em nhập cuộc quá hăng say.

Phút ngại ngùng qua nhanh, chị em mau chóng nhập sân với những cú ghì, khóa mạnh mẽ, cống hiến cho khán giả các trận đấu không kém hấp dẫn, kịch tính.

Với thể hình có nhỉnh hơn, một đô vật nữ hạ đối thủ bằng cú quật ngửa trong tiếng hò reo cổ vũ của hàng nghìn khán giả.

Ông Trần Hữu Giáp, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vạn An, cho biết năm nay ban tổ chức đã mời trọng tài chuyên nghiệp điều khiển trận đấu để can thiệp kịp thời tình huống nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho các đô vật. Lực lượng y tế và an ninh quanh sới vật cũng được ban tổ chức bố trí.

Mặc dù vậy, vẫn có sự cố xảy ra đối với đô vật. Trong trận đấu diễn ra chiều 2/3 (tức 14 tháng Giêng) một đô vật nữ bị đau tay sau cú quật của đối phương. Chị được đưa ra ngoài sân để lực lượng y tế can thiệp. Nhân viên y tế xác định người phụ nữ này bị trật khớp khuỷu tay và nắn lại khớp xương.

Các đô vật giành chiến thắng được khán giả thưởng nóng ngay tại sân. Có nữ đô vật nhận khoảng 2 triệu đồng tiền thưởng từ khán giả.

Hàng nghìn khán giả tràn cả lên núi để theo dõi các trận đấu vật.

Theo ông Trần Hữu Giáp, một điểm mới của giải đấu năm nay là các đô vật ở Quốc Oai (thành phố Hà Nội) vào giao lưu, tham gia thi đấu cùng các đô vật của địa phương, do đó, chất lượng của giải cũng được nâng cao hơn.