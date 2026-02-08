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Gấu trúc thích thú chơi đùa trong tuyết

Dù thời tiết lạnh giá khiến tuyết rơi dày, con gấu trúc vẫn thản nhiên chơi đùa và còn cho thấy sự thích thú khi được vùi mình trong tuyết.
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