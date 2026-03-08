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Gấu thể hiện trình độ bắt cá thượng hạng

Nhiều người thường cho rằng gấu là một loài động vật nặng nề và chậm chạp, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
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