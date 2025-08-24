Video
video cùng chuyên mục

Gấu nâu giải cứu quạ khỏi bị chết đuối

Các du khách khi có mặt tại vườn thú thủ đô Budapest, Hungary, đã rất thích thú khi chứng kiến hành động nghĩa hiệp của một con gấu nâu đang được chăm sóc tại đây.
