Gấu mẹ xua đuổi con người để bảo vệ con

Gấu mẹ khi nhìn thấy sự xuất hiện của con người đã lập tức lao đến để đe dọa và xua đuổi nhằm bảo vệ cho những con non của nó.
