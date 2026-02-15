Video
video cùng chuyên mục

Gấu mẹ có mặt kịp thời, cứu mạng con non trong tình huống khó ngờ

Gấu con đã mắc một sai lầm hy hữu khi nhận nhầm mẹ, khiến con vật bị gấu lạ tấn công. Gấu mẹ khi thấy con gặp nguy hiểm đã lập tức có mặt để giải cứu cho con…
Đọc thêm : Thế giới động vật: Gấu mẹ kịp có mặt, cứu mạng con trong tình huống hy hữu