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Gấu đuổi theo người ở Fukushima

Camera giám sát ghi lại cảnh gấu đuổi theo một người đàn ông ở Fukushima, Nhật Bản.
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