Con gấu “cực kỳ thông minh” gây náo loạn Nhật Bản

Một sĩ quan cảnh sát Nhật Bản chứng kiến ​​con gấu trèo qua hàng rào, sau khi dường như đã mở khóa cửa sổ tại một nhà máy ở Fukushima (Ảnh: Kyodo News).

Tính đến ngày 5/6, một con gấu “cực kỳ thông minh” từng làm bị thương 4 người ở phía bắc Nhật Bản vẫn lẩn trốn.

Truyền thông địa phương đưa tin, sau khi tấn công 4 người tại 2 nhà máy ở Fukushima vào ngày 2/6, con gấu đã trú ẩn bên trong một tòa nhà.

Con gấu đã trốn thoát bất chấp nỗ lực truy bắt của các thợ săn cũng như lực lượng cứu hộ được trang bị bẫy và súng gây mê, và đã trốn thoát vào cuối ngày 3/6.

Một quan chức Fukushima nói rằng con gấu vẫn lẩn trốn tính đến sáng 5/6.

Ngày 4/6, Thị trưởng thành phố Fukushima, Yuki Baba, nói rằng có bằng chứng cho thấy con vật đã "tự mở khóa cửa sổ" để trốn thoát, đồng thời cho biết nhiều dấu móng vuốt được phát hiện gần đó.

Theo Thị trưởng Baba, con gấu được cho là đã "tự mở vòi nước" để uống và mô tả con vật này "cực kỳ thông minh".

“Với sự hợp tác của các thợ săn, cảnh sát và lính cứu hỏa, tôi tin rằng chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp có thể để bắt được nó. Việc chúng tôi không đạt được mục tiêu dù đã nỗ lực hết sức là điều vô cùng đáng tiếc”, ông Baba cho biết thêm.

Gấu đuổi theo người ở Fukushima (Nguồn: Guardian)

Năm 2025, Nhật Bản ghi nhận kỷ lục 13 người thiệt mạng do gấu tấn công. Số lượng gấu xuất hiện đã tăng vọt khi chúng thức dậy sau kỳ ngủ đông trong tình trạng đói khát.

Trong năm tài chính vừa qua tính đến tháng 3, số vụ gấu xuất hiện trên toàn quốc đã lên tới hơn 50.000 lần, gấp hơn hai lần kỷ lục được thiết lập 2 năm trước.

Gấu được nhìn thấy vào nhà dân, lang thang gần trường học, tàn phá các siêu thị và khu nghỉ dưỡng suối nước nóng gần như mỗi ngày.

Các chuyên gia cho biết, gấu đang phát triển mạnh một phần nhờ nguồn thức ăn dồi dào - bao gồm quả sồi, hươu và lợn rừng - dưới tác động của biến đổi khí hậu.