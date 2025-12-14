Video
video cùng chuyên mục

Gấu đen tấn công người huấn luyện khi đang biểu diễn

Một con gấu đen lao vào tấn công người huấn luyện trong lúc biểu diễn tại công viên ở Trung Quốc, khiến những du khách chứng kiến không khỏi bàng hoàng.
Đọc thêm : Gấu đen bất ngờ nổi điên, húc ngã người huấn luyện khiến du khách thót tim