Gấu con mất mẹ vì "thần dược" tự phong

Tác dụng thực sự của mật gấu đến nay vẫn là dấu hỏi lớn, nhưng niềm tin mù quáng vào “thần dược” này đã khiến hàng nghìn gấu con mất mẹ, bị săn bắt và trôi dạt khỏi tự nhiên.
