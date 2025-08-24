Video
video cùng chuyên mục

Gặp nạn vì cầm ô khi đi xe máy

Người đàn ông đã gặp phải tai nạn vì vừa cầm ô vừa chạy xe máy. Đây chính là lý do pháp luật cấm hành động sử dụng ô khi đang điều khiển xe máy.
