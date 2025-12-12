Video
video cùng chuyên mục

Gánh kiếp nghèo, mẹ đơn côi nuôi ba con trong bệnh tật và nghèo khó

Một mình nuôi ba con nhỏ, trong đó có bé mắc bệnh Down, chị Thái đang gắng gượng vượt qua nghịch cảnh và hy vọng về một tương lai bớt đi những nỗi cơ cực.
Đọc thêm : Chồng mất, con khuyết tật nặng, mẹ nghèo vừa ra viện vẫn gắng mưu sinh