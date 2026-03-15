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Gà trống “ga lăng” nhường lại bữa ăn cho gà mái

Khi được chủ cho ăn, chú gà trống đã từ tốn nhường lại con mồi cho gà mái, chứ không ích kỷ thưởng thức bữa ăn một mình.
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