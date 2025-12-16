Video
video cùng chuyên mục

Futsal nữ Việt Nam thắng Philippines, tiến vào chung kết

Tuyển futsal nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 ở trận bán kết SEA Games 33, qua đó gặp Indonesia ở trận chung kết.
Đọc thêm : Thái Lan bị loại bất ngờ, hết cơ hội tranh HCV với futsal nữ Việt Nam