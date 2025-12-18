Video
video cùng chuyên mục

Futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0, giành HCV SEA Games 33

đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã viết nên lịch sử khi đánh bại Indonesia với tỷ số 5-0 trong trận chung kết SEA Games 33, qua đó giành tấm HCV.
