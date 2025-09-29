Video
F-35 Mỹ thành "bộ não" hiệp đồng tác chiến, gia tăng uy lực trên không

Mỹ bắt đầu phát triển các UAV để hiệp đồng tác chiến với tiêm kích F-35, nhằm gia tăng uy lực của vũ khí được mệnh danh là "tia chớp" này.
