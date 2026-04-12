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Eo biển Hormuz biến thành màu đỏ máu sau những cơn mưa tầm tã

Đài RT Nga công bố hình ảnh eo biển Hormuz biến thành màu đỏ máu sau những cơn mưa tầm tã, dường như báo hiệu hòa đàm Mỹ và Iran "không thuận buồm xuôi gió".
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