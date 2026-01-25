Video
Em bé một mình chạy băng qua đường khiến nhiều người thót tim

Sự việc được xem là lời cảnh báo cho những gia đình có trẻ nhỏ và nằm ở gần đường, cần phải luôn để mắt đến trẻ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
