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Em bé bị tông ngã khi chạy băng qua đường

Em bé chạy băng qua đường bị một người đi xe đạp điện tông ngã. May mắn phương tiện di chuyển không quá nhanh nên không ai bị thương nghiêm trọng sau vụ việc này.
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