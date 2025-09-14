Video
Em bé bị ngã xuống hồ nước may mắn được người lớn cứu kịp

Em bé chơi đùa bên hồ nuôi thủy sản đã bất ngờ bị trượt chân và ngã xuống nước. May mắn người lớn có mặt bên cạnh đã kịp thời giải cứu cậu bé.
