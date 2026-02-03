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Duyên Quỳnh để lộ khoảnh khắc hát nhép tại Làn sóng xanh

Duyên Quỳnh xin lỗi, thừa nhận thiếu sót trong phần trình diễn "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".
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