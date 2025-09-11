Video
Đường nối Cần Thơ - An Giang hơn 750 tỷ đồng sắp về đích

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi nối Cần Thơ - An Giang dài 51,5km sắp hoàn thành, với mục tiêu thông xe toàn tuyến trong vòng 20 ngày tới.
