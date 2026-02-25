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Đường Nguyễn Tuân thi công dở dang, người dân bắc ván gỗ để vào nhà

Sau Tết Nguyên đán, đường Nguyễn Tuân (Hà Nội) vẫn ngổn ngang vì thi công dang dở, người dân phải bắc ván gỗ làm cầu tạm vào nhà.
Đọc thêm : Đường Nguyễn Tuân thi công dở dang, người dân bắc ván gỗ để vào nhà