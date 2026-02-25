Đường Nguyễn Tuân thi công dở dang, người dân bắc ván gỗ để vào nhà

Những ngày đầu tháng 2 (trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ), vỉa hè dọc hai bên đường Nguyễn Tuân đoạn từ ngã 3 Nguyễn Tuân - Nguyễn Trãi kéo dài về hướng ngã 4 Nguyễn Tuân - Nguyễn Huy Tưởng bị đào sâu 1-2m và rộng khoảng 2m để làm cống thoát nước.

Thời điểm này, theo chủ đầu tư dự án là UBND phường Thanh Xuân, dự án còn vướng mặt bằng nhà tập thể 2 tầng, địa chỉ số 35A đường Nguyễn Tuân. Đối với những đoạn đã có mặt bằng sạch, nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, ngày 23/2 (sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ), ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến nay dự án vẫn dở dang, nhiều hạng mục chưa hoàn thành. Máy móc trên công trường "im lìm", không có bóng dáng nào của công nhân thi công.

Hai bên vỉa hè bùn lầy nhầy nhụa do mưa phùn, nhiều đoạn vỉa hè bị đào xới lên nhưng chưa thi công, để vật liệu xây dựng, đường ống, dây cáp ngổn ngang trên vỉa hè.

Tại khu vực trước chung cư số 90 Nguyễn Tuân, đơn vị thi công đã lắp đặt biển cảnh báo và căng dây chắn để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực công trường.

Tuy nhiên, do thời tiết mưa phùn nhiều ngày qua khiến khu vực này trở nên nhầy nhụa, bùn đất văng ra đường bám dính, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Bà Hoa (sống trên đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân) bị ngã giữa đường khi đi vào khu vực đường trơn trượt do mưa phùn nhiều ngày nay ở Hà Nội.

"Tôi đi qua đoạn này thì sợ lắm, đường thì bẩn vì bùn đất, mưa xuống thì trơn trượt, khó đi. Không biết khi nào mới làm xong đường cho bà con đi lại", bà Hoa nói.

Theo người dân ở đây cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán đơn vị thi công chỉ kịp lấp các đoạn đường cống đã đào qua một số khu vực có nhà dân sinh sống, sau đó trải bạt tạm lên vỉa hè để bớt lầy lội.

Nhiều nhà dân, cửa hàng kinh doanh dọc hai bên đường Nguyễn Tuân phải dùng ván gỗ, đệm để "bắc cầu" vào nhà cho đỡ bùn lầy.

Nhiều nhà dân phải dùng ván gỗ để đóng cầu tạm làm đường đi vào nhà, tránh đi vào chỗ bị sụt lún, bùn đất trên vỉa hè.

Vỉa hè cho người đi bộ bị đào xới lên nhiều ngày qua nhưng chưa được thi công hoàn thiện, người dân đành mò mẫm, lội qua các khu vực đầy bùn đất để về nhà.

Người lớn tuổi đi lại khó khăn, có nguy cơ mất an toàn khi di chuyển từ nhà xuống mặt đường.

Nhiều đoạn thi công cắt ngang các hẻm nhỏ, đường vào các khu chung cư gần cả tháng nay chưa xong, bùn đất ngập hết đường đi khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Anh Vũ Văn Huy (bán đồ ăn trên đường Nguyễn Tuân), gần cả tháng nay khu vực vỉa hè trước cửa hàng của anh Huy bị đào xới, thi công nên mặt bằng trước quán bị thu hẹp, ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng.

"Cả tháng nay mở cửa chủ yếu là để cầm cự vậy thôi chứ làm gì có khách. Người ta tới thấy trước cửa nhầy nhụa bùn đất, ai mà dám vào. Mấy hôm trời nắng thì bụi mù mịt, mưa xuống thì bùn lầy nhầy nhụa. Không biết khi nào mới xong nữa", anh Huy ngán ngẩm.

Hiện tại, một số đoạn vỉa hè sau khi bị đào xới lên và lấp lại, đơn vị thi công đã trải tạm một lớp bạt để hạn chế tình trạng lầy lội, bùn đất trên vỉa hè.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân có chiều dài 720m, điểm đầu giao với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân.

Đường Nguyễn Tuân thi công dở dang, người dân bắc ván gỗ để vào nhà (Video: Hải Long).