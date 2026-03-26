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Đường dẫn vào cầu Dân trí an toàn trước mùa mưa lũ

Mùa mưa bão sắp tới, người dân xã Lục Yên (tỉnh Lào Cai) vui mừng vì đường dẫn qua cầu Dân trí đã được tu sửa đảm bảo an toàn.
Đọc thêm : Lào Cai: Đường dẫn vào cầu Dân trí hoàn thành tu sửa trước mùa mưa bão