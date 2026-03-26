Lào Cai: Đường dẫn vào cầu Dân trí hoàn thành tu sửa trước mùa mưa bão

Sau khi khánh thành vào tháng 5/2025, cầu Dân trí tại thôn Trang Thành (xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) đã liên tiếp phải hứng chịu nhiều cơn bão. Thế nhưng, cây cầu vẫn đứng vững trước bão lũ.

Đường dẫn vào cầu Dân trí an toàn trước mùa mưa lũ (Video: Thế Hưng).

Tuy nhiên, mưa lũ liên tục khiến lối dẫn vào cầu do người dân đóng góp xây dựng bị hư hại nghiêm trọng. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải sửa chữa, UBND xã Lục Yên đã bố trí kinh phí để khắc phục.

Trước đó, ông Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND xã Lục Yên, khẳng định: “Cầu Dân trí vẫn bình yên sau lũ dữ. Thời tiết khắc nghiệt làm ảnh hưởng hai bên cánh thu (lối dẫn vào cầu - PV). Phần bị hư hỏng theo phản ánh của bạn đọc là đoạn đường bê tông do người dân tự đóng góp xây dựng để làm lối dẫn vào cầu Dân trí tại thôn Trang Thành”.

Cầu Dân trí tại thôn Trang Thành (xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) (Ảnh: Thế Hưng).

Theo lãnh đạo xã Lục Yên, 2 đoạn đường dẫn vào cầu được tu sửa có chiều dài khoảng 60m. Đường dẫn được đổ móng, kè mái 2 bên sườn để đảm bảo vững chắc khi lũ về.

Kinh phí tu sửa hết 129 triệu đồng, trong đó ngân sách xã chi 117 triệu đồng, người dân thôn Trang Thành đóng góp 40 ngày công, tương đương 12 triệu đồng.

Sau hơn 1 tháng thi công, con đường đã được hoàn thiện, đảm bảo chất lượng.

Cầu Dân trí vẫn vững chãi sau nhiều cơn bão, nhưng phần đường dẫn do người dân đóng góp tự xây dựng phải tu bổ lại (Ảnh: Thế Hưng).

Vui mừng vì toàn bộ công trình đã được tu sửa an toàn trở lại, bà Hoàng Thị Ninh (thôn Trang Thành, xã Lục Yên, Lào Cai) yên tâm cho cháu tự đi học mỗi ngày.

“Đường dẫn được tu sửa xong, bà con các thôn quanh đây ai cũng phấn khởi, nhất là trước mùa mưa lũ sắp tới. Nước lũ thường dâng quá mặt cầu và mặt đường, nếu không bằng phẳng thì đi qua rất nguy hiểm”, bà Ninh cho hay.

Người dân có thể yên tâm đi lại khi mùa mưa bão tới (Ảnh: Thế Hưng).

Công trình cầu Dân trí tại thôn Trang Thành được xây dựng theo kiểu cống tràn với chiều dài 9,6m và chiều rộng 25,4m (tính theo tim đường và tính cả đá hộc xếp khan chống xói thượng - hạ lưu). Công trình do báo Dân trí đại diện bạn đọc ủng hộ số tiền 498.299.197 đồng, UBND xã Minh Xuân khi đó tiếp nhận tài trợ, làm chủ đầu tư.

Toàn bộ phần đường dẫn vào cầu ở cả 2 phía dài 380m. Kinh phí xây dựng là 157 triệu đồng do người dân đóng góp, Nhà nước hỗ trợ 46 tấn xi măng.

Ngày 25/3/2025, báo Dân trí phối hợp chính quyền địa phương và người dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (cũ) tổ chức Lễ khởi công xây cầu Dân trí ở thôn Trang Thành.

Ngày 19/5/2025, người dân Trang Thành và các thôn lân cận vỡ òa trong niềm vui khánh thành cây cầu "mơ ước".