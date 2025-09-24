Video
video cùng chuyên mục

Đứng sát bờ biển chụp ảnh khi siêu bão Ragasa sắp đổ bộ

Gia đình 4 người ở Hong Kong (Trung Quốc) ra sát bờ biển chụp sóng lớn thì bất ngờ bị sóng đánh và cuốn xuống biển.
Đọc thêm : Trung Quốc: Đứng sát bờ biển chụp ảnh tự sướng bất chấp siêu bão đổ bộ