Dùng ròng rọc cung cấp thực phẩm cho người dân bị cô lập do sập cầu

Cầu Cây Sung bị sập, lực lượng chức năng xã Bình Minh (tỉnh Quảng Ngãi) dùng ròng rọc đưa lương thực qua sông cung cấp cho người dân khu vực bị cô lập.
