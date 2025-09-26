Video
video cùng chuyên mục

Đức Phúc về Việt Nam trong vòng tay chào đón của người hâm mộ

Không khí tại sân bay Nội Bài bùng nổ khi Đức Phúc trở về Việt Nam sau chiến thắng cuộc thi âm nhạc tại Nga. Người hâm mộ chào đón, tặng rất nhiều quà cho nam ca sĩ.
