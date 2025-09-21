Video
video cùng chuyên mục

Đức Phúc trình diễn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương"

Ca sĩ Đức Phúc giành giải Quán quân Intervision 2025 với tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương", lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy.
Đọc thêm : Đức Phúc chiến thắng cuộc thi âm nhạc quốc tế, hát về Thánh Gióng gây chú ý