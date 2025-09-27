Video
video cùng chuyên mục

Đức Phúc lần đầu tiết lộ hậu trường Intervision 2025

Tại sự kiện, Đức Phúc chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị về hành trình chinh phục đấu trường âm nhạc quốc tế, từ khó khăn, lo lắng đến niềm vui chiến thắng.
Đọc thêm : Đức Phúc: Chi hàng tỷ đồng xác định "lỗ", không ngờ được quán quân