Đức Phúc: Chi hàng tỷ đồng xác định "lỗ", không ngờ được quán quân

Chiều 27/9, ca sĩ Đức Phúc tổ chức buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội để chia sẻ về hành trình giành ngôi vị Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 diễn ra ở Nga.

Theo thể lệ, người chiến thắng được xác định thông qua phiếu bầu kín từ ban giám khảo quốc tế. Với phần thể hiện nổi bật, Đức Phúc đã được xướng tên, chính thức trở thành quán quân, nhận chiếc cúp pha lê Intervision cùng giải thưởng trị giá 30 triệu ruble (hơn 9 tỷ đồng).

Ca sĩ Đức Phúc trong buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ hành trình giành ngôi vị Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 chiều 27/9 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tham gia Intervision 2025 "tưởng lỗ"

Chi phí tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 là vấn đề được nhiều người tò mò quan tâm, và Đức Phúc đã không ngần ngại tiết lộ những con số “khủng” trong hành trình lần này.

Nam ca sĩ hài hước nói: “Trời ơi, số tiền nó khủng khiếp lắm. Tôi đã nghĩ là chắc mình chết vì lỗ mất”.

Đức Phúc cho biết, đến hiện tại, anh vẫn chưa tổng kết chính xác nhưng ước tính con số có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Một phần đáng kể chi phí liên quan đến hậu cần. Ban tổ chức chỉ hỗ trợ 10 người, trong khi đoàn Việt Nam sang Nga có tới 16-17 người. Vì vậy, toàn bộ vé máy bay, ăn ở, đi lại và chi phí cho ê-kíp đi kèm đều do Đức Phúc và ê-kíp tự lo.

Đức Phúc lần đầu tiết lộ hậu trường Intervision 2025 (Video: Lê Phương Anh).

Đặc biệt, phần “đau ví” nhất đến từ hiệu ứng sân khấu. Ban đầu, anh tưởng rằng các hiệu ứng lửa, pháo hoa là miễn phí nên hào hứng yêu cầu: “Cho tôi tất cả các hiệu ứng hay nhất vào tiết mục”.

Nhưng sau đó, đoàn nhận được báo giá khiến anh tá hỏa: Con số lên đến vài tỷ đồng. “Tôi nhìn vào mà thốt lên: Trời ơi! Chết rồi, nhiều thế này thì lỗ to mất, bỏ thôi bỏ thôi”, anh kể lại.

Sau khi tính toán với ê-kíp, từ mức 20-30 máy lửa ban đầu, đoàn rút xuống còn 10 máy. Dù vậy, riêng chi phí lửa và pháo vẫn gần 2 tỷ đồng.

Khi anh thử thương lượng, phía kỹ thuật trả lời: “Một là các bạn làm, hai là chúng ta sẽ diễn mà không có hiệu ứng”.

Cuối cùng, Đức Phúc chấp nhận nhưng vẫn “mặc cả” thành công để được tặng thêm một lần bắn pháo. Nhờ kiên trì thuyết phục, anh còn được tặng thêm pháo trong cả buổi quay giả định lẫn đêm chung kết. “Đó là thương vụ mặc cả hiệu quả nhất của tôi trong suốt cuộc thi”, nam ca sĩ cười nói.

Chi phí đội lên cao còn bởi toàn bộ hệ thống hiệu ứng phải vận chuyển, lắp đặt và chạy thử suốt 3 ngày: một buổi thử, một buổi giả định và buổi diễn chính thức.

Đức Phúc thừa nhận: “Tôi đã xác định chắc chắn sẽ lỗ. Toàn bộ dàn dựng, đạo cụ, phục trang, hiệu ứng… đều tiêu tốn số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Tôi chỉ mong muốn có một phần trình diễn chỉn chu, xứng đáng để khán giả quốc tế nhớ đến hình ảnh Việt Nam.

Thực sự lúc ấy, tôi không nghĩ đến chiến thắng. Nhưng không ngờ chính tiết mục mà tôi từng xác định sẽ “lỗ nặng” ấy lại đưa mình đến ngôi vị quán quân”.

Nam ca sĩ hóm hỉnh chia sẻ thêm: “Trộm vía, may mắn là tôi giành chiến thắng nên không bị lỗ. Biết thế tôi làm thêm tí pháo nữa”.

Tuy nhiên, điều khiến anh hạnh phúc hơn cả không phải chuyện lời lãi mà là việc có thể mang màu sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới, thể hiện tinh thần đoàn kết và tình yêu thương.

Giọng ca Ngày đầu tiên khẳng định: “May mắn là tôi đã có cơ hội trở thành người đại diện, nói lên tiếng nói yêu thương đoàn kết của Việt Nam trước bạn bè quốc tế”.

Đức Phúc kể vui rằng anh từng “tưởng chết vì lỗ” do chi phí hiệu ứng sân khấu đội lên tới hàng tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

"Nếu không có bố mẹ và cô Mỹ Tâm sẽ không Đức Phúc ngày hôm nay"

Nhắc lại chặng đường đã qua, Đức Phúc nhiều lần xúc động khi nói đến bố mẹ, những người anh cho rằng đã góp công lớn để có được ngày hôm nay. “Nếu không có bố mẹ dạy dỗ, tin tưởng và ủng hộ thì sẽ không có Đức Phúc như bây giờ”, nam ca sĩ bày tỏ.

Ngay sau khi kết thúc chương trình tại Nga, Đức Phúc cho biết người đầu tiên anh gọi điện báo tin vui chính là mẹ. Dù lúc đó đã rạng sáng, bà vẫn thức để theo dõi trọn vẹn cuộc thi và chờ đợi giây phút con trai tỏa sáng. Ký ức ấy trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất với nam ca sĩ sau chiến thắng.

Khi được hỏi về cách thể hiện tình cảm với gia đình, Đức Phúc hài hước kể: “Sau khi thắng cuộc, tôi cũng hỏi bố mẹ muốn gì, con tặng cái đấy. Nhưng khi hỏi thì bố mẹ lại bảo… vẫn chưa nghĩ ra”.

Không chỉ dành sự tri ân bố mẹ, Đức Phúc còn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ca sĩ Mỹ Tâm, người thầy đã dìu dắt anh từ những ngày đầu đi hát. Nam ca sĩ xúc động nói: “Tôi luôn nghĩ đến cô trong mọi hoàn cảnh và tự hào khẳng định: Tôi là học trò của cô Mỹ Tâm. Điều đó khiến tôi vô cùng hãnh diện”.

Anh cho biết, hành trình nghệ thuật cũng như cách đối nhân xử thế của Mỹ Tâm đã ảnh hưởng rất nhiều đến mình. Với Đức Phúc, cô là nguồn cảm hứng lớn nhất, là tấm gương để anh noi theo, không chỉ trong âm nhạc mà cả trong cuộc sống, dạy anh biết sống tử tế, khiêm nhường và nỗ lực không ngừng.

Bên cạnh đó, Đức Phúc cũng nhắc đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, người luôn tận tình chỉ bảo anh trong âm nhạc. Với nam ca sĩ, ca sĩ Mỹ Tâm và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đều là những người có ảnh hưởng sâu đậm, góp phần tạo nên một Đức Phúc của ngày hôm nay.

Tại sự kiện, Đức Phúc chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị về hành trình chinh phục đấu trường âm nhạc quốc tế (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ về tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, tác phẩm giúp anh chiến thắng, Đức Phúc cho biết lựa chọn đầu tiên được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh gợi ý là Cây trúc xinh. Tuy nhiên, anh và ê-kíp sau đó muốn tìm một hình tượng mạnh mẽ, giàu tính biểu tượng hơn.

“Tôi nghĩ đến Thánh Gióng và hình ảnh cây tre Việt Nam, biểu tượng của sự kiên cường, dẻo dai và ý chí quật cường của dân tộc. Bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy đã trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên ca khúc này”, Đức Phúc nói.

Nam ca sĩ cũng tiết lộ rằng, ca khúc Phù Đổng Thiên Vương do sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận phần sáng tác chính, còn rapper Phúc Du được Đức Phúc gọi điện mời hợp tác gấp.

Chỉ trong khoảng 30 phút, Phúc Du đã viết xong đoạn rap và chỉnh sửa thêm trong 10 phút để hoàn thiện. Ca sĩ Orange tham gia thể hiện phần tiếng Anh, nhạc sĩ Huy Tuấn phụ trách phần tiếng Nga, mang lại sự đa sắc cho ca khúc.

“Có thể nói Phù Đổng Thiên Vương là sản phẩm của tinh thần tập thể, nơi mỗi người góp một mảnh ghép để cùng tạo nên một tiết mục trọn vẹn”, Đức Phúc nhấn mạnh.

Khi đứng trên sân khấu hiện đại của Live Arena, trung tâm biểu diễn hiện đại bậc nhất châu Âu, nơi diễn ra vòng chung kết Intervision 2025 và trình diễn trước 11.000 khán giả cùng hàng nghìn người theo dõi qua truyền hình trực tiếp, Đức Phúc thừa nhận anh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

“Tôi chỉ run khoảng 10 đến 20 giây đầu tiên, sau đó nhờ sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả và những buổi tập luyện kỹ lưỡng, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hòa nhập với sân khấu. Nhờ vậy, phần trình diễn đã trọn vẹn đúng như kỳ vọng”, nam ca sĩ chia sẻ.

Để hiện thực hóa ý tưởng, ê-kíp Đức Phúc phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt từ ban tổ chức: Mỗi tiết mục không quá 3 phút và chỉ được tối đa 6 người trên sân khấu, đồng nghĩa với việc Đức Phúc chỉ có thể sử dụng 4 vũ công.

Để khắc phục hạn chế về số lượng người trên sân khấu, Đức Phúc cho biết anh đã nghĩ ra cách “lách luật” nhưng vẫn hoàn toàn phù hợp với quy chế.

Thay vì tăng thêm vũ công thật, ê-kíp đã “nhân người trên màn hình”, tạo hiệu ứng thị giác như thể có tới 50 vũ công cùng xuất hiện. Toàn bộ cảnh quay vũ công được thực hiện trước tại Việt Nam, sau đó gửi sang Nga để tích hợp vào hệ thống visual trên sân khấu.

“Tôi muốn tiết mục không chỉ gói gọn tinh hoa văn hóa Việt mà còn kết hợp cả yếu tố cận đại, hiện đại và giải trí. Trong suốt 3 phút, khán giả sẽ không kịp thở, liên tục nổi da gà và phải thốt lên trầm trồ từ đầu đến cuối. Cảm xúc cần dồn dập, tăng dần và có những khoảnh khắc bất ngờ khiến người xem giật mình”, Đức Phúc bày tỏ.

Đức Phúc cúi chào, bắt tay cảm ơn khán giả và những người đã đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường vừa qua (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Về phần hình ảnh, Đức Phúc và ê-kíp từng dự định mang sang Nga một mô hình ngựa khổng lồ để tái hiện cảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa bay lên trời. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc vận chuyển, phương án này buộc phải hủy bỏ. Thay vào đó, khoảnh khắc Thánh Gióng được thể hiện bằng đồ họa visual trên sân khấu, hoàn toàn do đội ngũ sáng tạo Việt Nam thực hiện.

Ở mảng âm nhạc, producer Dương K đảm nhận phối khí, khéo léo lồng ghép các nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn nhị, đàn tranh với âm hưởng điện tử hiện đại, tạo nên một tổng thể vừa đậm chất truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại.

Đức Phúc nói: “Chúng tôi muốn khán giả thế giới nhìn thấy Việt Nam qua âm nhạc, qua cây tre, qua Thánh Gióng, và qua sự sáng tạo của một thế hệ nghệ sĩ trẻ. Đây là cách chúng tôi kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ toàn cầu”.

Intervision 2025 là cuộc thi âm nhạc, diễn ra tại sân vận động Live Arena (Moskva, Nga). Sự kiện quy tụ đại diện từ 23 quốc gia, bao gồm chủ nhà Nga và các đại diện đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi… Người chiến thắng Intervision 2025 sẽ được xác định thông qua phiếu bầu kín từ ban giám khảo quốc tế, nhận cúp pha lê Intervision và giải thưởng trị giá 30 triệu ruble (hơn 9 tỷ đồng).

