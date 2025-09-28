Video
video cùng chuyên mục

Dù trời mưa gió, người dân vẫn đổ xô săn “lộc trời”

Mưa to liên tục 2 ngày qua do ảnh hưởng của bão số 10, nước ở các sông, kênh rạch lên nhanh. Đây cũng là thời điểm người dân Đà Nẵng chuẩn bị dụng cụ để săn “lộc trời”.
Đọc thêm : Bất chấp mưa bão, người dân vẫn đổ xô ra đồng kiếm “lộc trời”