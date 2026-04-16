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Du khách trải nghiệm ở thác nước Nậm Lang ở Hà Giang

Từ trung tâm Du Già đi thác Nậm Lang tầm 10km với đường dốc, nhiều đá, nên du khách yếu tay lái nên cân nhắc.
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