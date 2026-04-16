Thực hư chuyện cấm khách tới tắm ở thác nước đẹp như tranh ở Hà Giang?

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào sáng 16/4, Chủ tịch xã Đường Thượng cho biết đã giao công an xã chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra khu vực thác Nậm Lang thuộc địa bàn Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang).

Du khách trải nghiệm ở thác nước Nậm Lang ở Hà Giang (Nguồn video: Đức Công).

Động thái được đưa ra sau khi nhà máy thủy điện Nậm Lang phản ánh xuất hiện tình trạng cá nhân, du khách tự ý đi vào khu vực đơn vị đang quản lý để tổ chức kinh doanh dịch vụ trải nghiệm tại thác Nậm Lang trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Trước thông tin lan truyền về việc "cấm du khách tắm ở thác Nậm Lang", lãnh đạo địa phương khẳng định chưa ban hành nội dung này. Tuy nhiên, tất cả mọi hoạt động đều phải tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Thác nước Nậm Lang (Ảnh: Blog của Rọt).

Việc địa phương triển khai kiểm tra vào sáng 16/4 nhằm đảm bảo các hoạt động tại khu vực thác Nậm Lang diễn ra đúng quy định, an toàn cho người dân, du khách.

Ông Nguyễn Trọng Lịch, Trưởng Công an xã Đường Thượng cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra, rà soát. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giáo dục, nhắc nhở.

Thác Nậm Lang nằm cách trung tâm Du Già (thuộc địa phận Hà Giang cũ) khoảng 12km. Đây là một trong những nhánh suối chính chảy qua khu vực Du Già - Du Tiến trước khi đổ vào sông Nhiệm.

Những du khách mê khám phá đã phát hiện ra điểm đến này từ vài năm trước. Nhưng thời gian gần đây, khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội nhận lượng tương tác lớn, thác Nậm Lang được nhiều người muốn tới trải nghiệm.

Làn nước trong xanh như nhìn xuyên đáy (Ảnh: Blog của Rọt).

Theo một số du khách từng tới đây, đường đi từ trung tâm Du Già tới thác Nậm Lang khó đi vì đường dốc, nhiều đá. Những người yếu tay lái nên cân nhắc hoặc có thể nhờ sự hỗ trợ từ người dân bản địa.

Ngoài ra, đoạn từ bên ngoài tới khu vực phía trong phải đi bè hoặc bơi. Nhiều đoạn nước sâu, đá ngầm cũng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro. Bởi vậy, du khách cần lưu ý đi đông người, trang bị áo phao để đảm bảo an toàn.

Thấc nước đổ xuống từ hang đá ngầm trong lòng núi với làn nước trong xanh. Tuy nhiên, khu vực lòng thác nằm trong phạm vi công trình thủy điện của dự án thủy điện Nậm Lang. Công trình đặt tại xã Đường Thượng.

Anh Ngọc Tiên, một hướng dẫn viên địa phương cho biết, tuy thác Nậm Lang là điểm đến hấp dẫn với khách mê trải nghiệm, du khách vẫn cần tuân thủ mọi hoạt động theo quy định nhằm đảm bảo an toàn. Đặc biệt, không nên cổ xúy các hoạt động du lịch trái phép nhằm tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.