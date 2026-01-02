Video
Du khách tấp nập ở phố cổ Hội An trong ngày đầu năm mới

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, hàng nghìn du khách đổ về phố cổ Hội An tham quan, vui chơi, khiến những con phố chật kín.
