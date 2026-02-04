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Du khách Canada thử đặc sản chả rươi ở Hà Nội

Lần đầu thưởng thức chả rươi trong tour ẩm thực Hà Nội, hai du khách Canada vừa ăn ngon lành vừa sửng sốt khi tận mắt thấy nguyên liệu rươi sống bò lúc nhúc.
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