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Du khách Anh gây náo loạn sân bay Hong Kong

Một du khách người Anh 35 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi lật đổ và đập phá hàng loạt quầy check-in tự động tại Hong Kong International Airport (Hong Kong, Trung Quốc).
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