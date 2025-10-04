Video
video cùng chuyên mục

Dự báo hướng di chuyển và phạm vi gây mưa của bão Matmo

Để theo dõi, dự đoán hướng di chuyển của bão theo thời gian thực cũng như biết được hoàn lưu của các cơn bão, người dùng có thể nhờ đến ứng dụng mang tên gọi Windy.
