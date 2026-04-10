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Dự án Suối Cái ở TPHCM sắp hoàn thành gần 6km đầu tiên

Dự án Suối Cái đi qua 3 phường ở TPHCM đang được tăng tốc thi công, sắp hoàn thiện gần 6km đầu tiên.
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