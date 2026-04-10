Diện mạo Suối Cái sắp hoàn thành 6km đầu tiên ở TPHCM

Những ngày này, tại nhiều vị trí dọc tuyến Suối Cái (đoạn qua phường Bình Dương), các nhà thầu đang tập trung thi công hạ tầng kỹ thuật, lót đá, đổ bê tông lòng suối và gia cố hai bên bờ bằng các tấm đan bê tông kiên cố.

Dự án Suối Cái ở TPHCM sắp hoàn thành gần 6km đầu tiên (Video: Trịnh Nguyễn - Trương Khởi).

Dưới lòng suối, nhiều đoạn đã được bê tông hóa, mặt kênh được lót đá, các hạng mục kè được thi công đồng bộ. Phía trên, hệ thống lan can rào chắn bằng sắt thép đã dần hoàn thiện, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.

Đáng chú ý, dọc hai bên Suối Cái, các tuyến đường công vụ cũng đang được hình thành, mỗi bên rộng khoảng 10m.

Nhiều đoạn tuyến mở ra không gian phát triển đô thị mới cho khu vực vốn là đồng ruộng, sình lầy trước đây. Mục tiêu của dự án là tiêu thoát nước mưa và nước thải đã qua xử lý cho lưu vực rộng 22.503ha.

Dự án kênh thoát nước Suối Cái có tổng chiều dài gần 20km, tổng mức đầu tư hơn 5.892 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây được kỳ vọng trở thành trục thoát nước quy mô lớn, góp phần giải quyết ngập úng và cải thiện môi trường cho khu vực rộng lớn, có thể đáp ứng nhu cầu thoát nước của cả vùng Đông Nam Bộ.

Theo Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị TPHCM (đơn vị được giao làm chủ đầu tư), đoạn từ cầu Thợ Ụt đến cầu Bến Sắn dài gần 6km gồm 2 gói thầu thi công và dự kiến sẽ hoàn thành sớm nhất vào ngày 30/4 tới.

Trên tuyến, một số cây cầu mới xây dựng đã được đưa vào khai thác, cho xe lưu thông, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều hạng mục đang được triển khai ngay trong lòng suối - nơi đón lưu lượng nước mưa từ khu vực rộng lớn thuộc phường Bình Dương.

Trong khi đó, 11 gói thầu còn lại của dự án cũng đang được triển khai đồng loạt, bao gồm 3 gói thầu di dời hệ thống lưới điện. Tiến độ thi công các gói thầu hiện đạt từ 20% đến 98%. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12.

Theo thiết kế, hai bên bờ kênh được đắp đất với bề rộng nền 17m, bề rộng mặt bờ kênh 7,5m được trải đá. Vỉa hè phía suối rộng 5m, vỉa hè phía đồng ruộng rộng trung bình 4,5m.

Dọc theo đỉnh kênh được nhà thầu bố trí rào chắn bằng bê tông cốt thép kết hợp lan can bằng thép mạ kẽm.

Ghi nhận tại công trường, dù thời tiết nắng gắt khiến mặt bê tông và nền đất nóng hầm hập. Thế nhưng, nhiều công nhân vẫn bám trụ trên lòng suối, chia ca làm việc liên tục để kịp tiến độ.