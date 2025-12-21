Video
video cùng chuyên mục

Dù ẩn nấp kỹ càng, linh dương vẫn không thoát được báo hoa mai

Dù linh dương đã ẩn nấp kỹ càng trong bụi rậm và đứng yên không hề di chuyển, chừng đó vẫn chưa đủ để giúp con vật xấu số thoát khỏi móng vuốt của báo hoa mai.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Nhân viên kiểm lâm bình tĩnh khó tin khi sư tử tiếp cận