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Dự án đường ven biển Hưng Yên

Công trình đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên là dự án giao thông trọng điểm với chiều dài hơn 34km, tổng vốn trên 4.800 tỷ đồng.
Đọc thêm : Tuyến đường bộ ven biển Hưng Yên trị giá gần 5.000 tỷ đồng