Tuyến đường bộ ven biển Hưng Yên trị giá gần 5.000 tỷ đồng

Công trình đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên là dự án giao thông trọng điểm với chiều dài hơn 34km, với tổng vốn trên 4.800 tỷ đồng, đã được thông xe vào năm 2025 góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực, hình thành trục đường giao thông chính ven biển để phát triển kinh tế - xã hội, mà còn củng cố quốc phòng, an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ ven biển Bắc - Nam, dự án đường ven biển dài 550km đi qua 5 tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa là một trong những công trình giao thông trọng điểm, có vai trò chiến lược trong hợp tác thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế duyên hải miền Bắc.

Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Hưng Yên có vị trí chiến lược, phía Bắc giáp với các vùng kinh tế tiềm lực Quảng Ninh, Hải Phòng; phía Nam giáp với Ninh Bình, Thanh Hóa sẽ tận dụng được triệt để các lợi thế về giao thương khi tuyến đường hoàn thành, trở thành kết nối giao thông hành lang ven biển giữa các tỉnh.

Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Quy mô đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển Hưng Yên triển khai theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền là UBND tỉnh Hưng Yên với nhà đầu tư là Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh.

Tuyến đường hoàn thành đã rút ngắn thời gian di chuyển từ khu kinh tế Thái Bình (Hưng Yên) đến TP Hải Phòng chỉ còn 40 phút lái xe, đến sân bay quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) chỉ khoảng 55 phút, đến cảng quốc tế Lạch Huyện còn 60 phút.

Thời gian di chuyển từ khu kinh tế Thái Bình đi TP Hạ Long (Quảng Ninh) khoảng 90 phút thay vì 2,5 giờ như trước, đến sân bay Vân Đồn chỉ 150 phút và đến cửa khẩu Móng Cái còn 180 phút. Đây là những con số rất có ý nghĩa, giúp tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình,... kết nối gần hơn với các vùng kinh tế trọng điểm trong khu vực để tăng tốc, phát triển.

Lần đầu chạy bộ dọc tuyến đường ven biển dịp đầu năm mới Bính Ngọ 2026, anh Nguyễn Văn Mạnh (45 tuổi, trú tại xã Nam Cường, Hưng Yên) nhìn nhận, quê hương ngày một thay đổi, phát triển mạnh mẽ.

"Tuyến đường sẽ hứa hẹn một tương lai vô cùng tốt đẹp cho địa phương", anh Mạnh phấn khởi nói.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tuyến đường có nhiều điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nên các tài xế cần chú ý quan sát các biển báo hiệu giao thông, đi đúng tốc độ, phần đường theo quy định để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Toàn tuyến có 12 cây cầu, trong đó có 5 cầu lớn vượt sông Trà Lý, sông Hồng, sông Diên Hộ, sông Lân 1 và sông Lân 2. Các cầu lớn được thiết kế bê tông cốt thép dự ứng lực theo công nghệ dầm đúc hẫng, chịu động đất cấp VII.

Riêng công trình cầu bắc qua sông Hồng nối xã Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên) và xã Giao Minh (tỉnh Ninh Bình) có chiều dài 1.400m với 27 nhịp, trong đó có 5 nhịp cầu chính và nhịp chính giữa sông vượt khẩu độ 120m. Đây là công trình có tính biểu tượng của cả dự án đường bộ ven biển, tạo điểm nhấn về thẩm mỹ được đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Thảnh thơi đạp xe tập thể dục trên tuyến đường ven biển, ông Phạm Văn Bình (68 tuổi, trú tại xã Hưng Phú, Hưng Yên) phấn khởi nói, tuyến đường là niềm mong mỏi của người dân nhiều năm qua. Từ khi tuyến đường được đưa vào sử dụng, việc đi lại của người dân rất thuận tiện, rút ngắn thời gian di chuyển.

"Đường rộng, đẹp nên việc đi lại rất thuận tiện, mở ra cơ hội giao thương và đặc biệt là phát triển kinh tế của địa phương. Từ khi có tuyến đường việc buôn bán, đi lại của chúng tôi cũng thuận tiện hơn rất nhiều", ông Trần Văn Nhiêu (65 tuổi, trú tại xã Hưng Phú, Hưng Yên) nói.

Song ông Nhiêu cho rằng tuyến đường có nhiều điểm giao cắt, đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nên các tài xế điều khiển phương tiện trên tuyến đường này cần chú ý đảm bảo tốc độ theo quy định, giảm tốc độ khi đến gần các nút giao để tránh xảy ra tai nạn.

Tuyến đường bộ ven biển Hưng Yên là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm với chiều dài 34km, được quy hoạch trở thành trục "xương sống" kết nối liên vùng.

Công trình không chỉ hoàn thiện hạ tầng địa phương mà còn tạo lực kéo quan trọng cho logistics và không gian phát triển kinh tế duyên hải Bắc Bộ.