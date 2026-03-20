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Đợt tấn công thứ 67 của Iran nhằm vào mục tiêu Mỹ và Israel

Iran tuyên bố tấn công các vị trí trọng yếu của Mỹ và Israel trong khu vực, đồng thời khẳng định “chiến thắng đang đến gần”.
Đọc thêm : Iran tấn công vị trí trọng yếu của Mỹ, tuyên bố "chiến thắng đang đến gần"